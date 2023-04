Europa League: Mourinho: “Mancanza di gol? Non abbiamo Haaland…” (Di domenica 16 aprile 2023) 2023-04-14 11:21:06 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: FChe notte fatidica per il Roma Di Mourinho. Un risultato tracciabile, sì, 1-0 a Rotterdam… ma l’esito della partita è stato pessimo per gli italiani: tutto quello che poteva andare storto è andato storto. Dybala e Abraham si sono infortunati, hanno sbagliato un rigore, il Feyenoord ha parato un gol sulla linea, tante occasioni sprecate… Tante, infatti, le occasioni da gol sprecate dai giallorossi: 17 tiri, in totale, e xgol a 1,89. Ma non hanno segnato. “gol mancati? Non abbiamo Haaland, siamo quello che siamo”ha dichiarato Mourinho dopo la partita nella zona mista di De Kuip. gol mancati? Non abbiamo ... Leggi su justcalcio (Di domenica 16 aprile 2023) 2023-04-14 11:21:06 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: FChe notte fatidica per il Roma Di. Un risultato tracciabile, sì, 1-0 a Rotterdam… ma l’esito della partita è stato pessimo per gli italiani: tutto quello che poteva andare storto è andato storto. Dybala e Abraham si sono infortunati, hanno sbagliato un rigore, il Feyenoord ha parato unsulla linea, tante occasioni sprecate… Tante, infatti, le occasioni dasprecate dai giallorossi: 17 tiri, in totale, e xa 1,89. Ma non hanno segnato. “mancati? NonHaaland, siamo quello che siamo”ha dichiaratodopo la partita nella zona mista di De Kuip.mancati? Non...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : Queste le dichiarazioni di #Bremer ai microfoni di JTV dopo la vittoria della #Juve in Europa League contro lo Spor… - GoalItalia : 2016 - Goal in Promozione 2018 - Goal in Eccellenza 2019 - Goal in Serie D 2020 - Goal in Serie C 2021 - Goal in Se… - juventusfc : ?? Quarti di Finale! ?? Europa League ?? Sporting CP ?? Allianz Stadium ? 21:00 ?? #JUVSCP - AlexLikolo23 : @GioMat86 C’è da dire che Cataldi, Hysaj, Patric e Marusic hanno fatto di tutto per sbolognare l’Europa League e la… - AllSportDB : ? 2023 UEFA Europa Conference League - Quarter-finals in #Europe ???? starts in 4 days @UEFAcom @europacnfleague… -