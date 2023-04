EuroGinnastica Artistica | Manila Esposito è argento | prima medaglia internazionale

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 16 aprile 2023) La sesta e la settimadell’Italia agli Europei di ginnasticaportano la firma die Carlo Macchini. Nella giornata conclusiva della rassegna continentale ad Antalya (Turchia) i due azzurri hanno conquistato l’rispettivamente alla trave e alla sbarra. Per entrambi si tratta del primo sigillo europeo a livello individuale. La sedicenne campana, grazie ad uno splendido esercizio, ha totalizzato il punteggio finale di 13.700. Davanti a lei soltanto l’olandese Sanne Wevers, che si è aggiudicata l’oro per un solo decimo (13.800). Bronzo per l’ungherese Zsofia Kovacs, stesso score dell’azzurra ma relegata sul gradino più basso del podio in virtù di un’esecuzione inferiore. Prova degna di nota per l’italiana, che in quest’edizione si era già messa al collo ...