ESCURSIONI ROMANE La Basilica di San Lorenzo in Lucina 

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 aprile 2023) Ladi Sanin Lucina sorge presso l’antico tracciato urbano della via Flaminia (corrispondente all’attuale via del Corso), a due passi da Piazza di Montecitorio. L’origine del nome è incerto. Per molti anni si ritenne che derivasse da “Lucina” una matrona romana, la quale avrebbe fondato nella sua casa una “ecclesia domestica“, cioè un luogo destinato al culto non in una pubblica, ma in una casa privata. Successivamente è prevalsa un’altra tesi, legata a successivi scavi effettuati , che propongono una corrispondenza con una “domus Lucinae“, un tempio precristiano dedicato alla dea Giunone Lucina, da cui deriverebbe il toponimo della piazza e della. Sotto la chiesa sono visitabili anche resti archeologici, fondamentali per la ricostruzione della antica struttura dell’area: gli scavi ...