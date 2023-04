Esclusiva TerzoTempoNapoli | Brunellesi | Vi racconto la mia passione per le maglie del Napoli

(Di domenica 16 aprile 2023) Mariano, collezionista e fondatore del sito "Le miedel", ha rilasciato un'intervista, di seguito le sue dichiarazioni: Come è nata la tuaper il collezionismo? "Ho sempre avuto questasin da piccolo, all'età di 12 anni andavo in giro in cerca di divise da gioco del. Dal 2008, ho iniziato questo percorso sul serio, ora ne possiedo oltre 1000". La maglia preferita? "Sicuramente quella di Pino Taglialatela, ex portiere del, è stato per me il coronamento di un sogno averlo incontrato. Con lui, ho scatti di foto delle suepiù rare". Qual'è il tuo pensiero sulla gara-Milan di ...

Diretta streaming insu Amazon Prime video....della squadra di Spalletti ed il segreto della coppia Kwarashelia Oshimen e quali sono se ci sono punti deboli della squadra Ne parliamo con Eugenia Saporito giornalista ed opinionista in...Salvatore Aronica , ex calciatore del Napoli , ha rilasciato un'intervistaa "TuttomercatoWeb.com" di seguito le sue parole: "Il Napoli in Champions contro un'italiana dovrebbe passare il turno ed arrivare in semifinale". "Per lo scudetto la squadra di Spalletti ...

L'EX - Marangon: "L'assenza di Osimhen Il Napoli ha dimostrato di ... Napoli Magazine

Luciano Marangon, ex difensore del Napoli, è intervenuto in esclusiva nella trasmissione Terzo Tempo Napoli, per analizzare la partita Napoli-Milan e per commentare quest'ultimo tratto del campionato.Luciano Marangon, ex difensore del Napoli, è intervenuto in esclusiva nella trasmissione Terzo Tempo Napoli, ideata e condotta da Vincenzo Vitiello, per analizzare la partita Napoli-Milan e per commen ...