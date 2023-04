Errore giudiziario per Olindo e Rosa Ora il caso potrebbe riaprirsi

(Di domenica 16 aprile 2023) AGI - È "in tutta coscienza, per amore di Verità e Giustizia (scritte in maiuscolo, ndr) e per l'insopportabilità che due persone, vittime probabilmente di un,stiano scontando l'ergastolo" che il procuratore generale Cuno Tarfusser chiede la revisione del processo che si è chiuso con una condanna definitiva inflitta aRomano eBazzi per la strage di Erba. Sono le ultime parole con le quali il magistrato di Milano sintetizza 58 pagine di istanza cheriaprire uno dei casi più dibattuti di cronaca nera degli ultimi anni, quello relativo all'uccisione di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzouk di soli 2 anni, della nonna del bimbo, Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini. Il magistrato mette in discussione alle radici tutto l'impianto ...

Strage Erba, pg: "Olindo e Rosa vittime di errore giudiziario, riaprire il caso" Adnkronos

