Eric Bischoff: “Dopo la sconfitta di Cody, mi preoccupa ciò che succederà in WWE dal punto di vista creativo” (Di domenica 16 aprile 2023) Eric Bischoff è preoccupato per la WWE Creative Dopo la sconfitta di Rhodes. L’AmErican Nightmare ha sfidato Roman Reigns per l’Undisputed WWE Universal Championship nel main event della domenica di WrestleMania 39. I fan di tutto il mondo credevano che Cody potesse finalmente detronizzare Reigns ma, come abbiamo visto, il Tribal Chief ha vinto l’incontro Dopo numerose interferenze da parte della Bloodline. Durante il suo podcast 83 Weeks, l’Hall Of Famer della WWE Eric Bischoff ha parlato della sconfitta di Cody Rhodes allo Show of Shows, esprimendo preoccupazione per la mancanza di “spinta” del team creativo Dopo ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 16 aprile 2023)to per la WWE Creativeladi Rhodes. L’Aman Nightmare ha sfidato Roman Reigns per l’Undisputed WWE Universal Championship nel main event della domenica di WrestleMania 39. I fan di tutto il mondo credevano chepotesse finalmente detronizzare Reigns ma, come abbiamo visto, il Tribal Chief ha vinto l’incontronumerose interferenze da parte della Bloodline. Durante il suo podcast 83 Weeks, l’Hall Of Famer della WWEha parlato delladiRhodes allo Show of Shows, esprimendozione per la mancanza di “spinta” del team...

