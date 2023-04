Eredivisie, Volendam Psv 2-3: un ottimo Oristanio non basta (Di domenica 16 aprile 2023) Il PSV Eindhoven fatica, ma supera il Volendam, dove si mette in mostra Oristanio, uno dei cervelli in fuga del nostro calcio Sei giornate alla fine e un solo obbligo: continuare a tenere il piede schiacciato sull’acceleratore e fare più punti possibili. Non tanto (o non solo) per mettere pressione al Feyenoord primo in classifica, ma per dire all’Ajax che si è pronti al confronto della prossima settimana e poi alla finale di coppa. Questo era il tema odierno del Psv, impegnato sul campo del Volendam, squadra che ha un momentaneo +3 sulla zona calda. E sono proprio queste le gare che di solito la formazione di Ruud Van Nistelrooij soffre, avendo già lasciato punti proprio nei campi di provincia, tanti piccoli “suicidi” che hanno zavorrato il loro campionato. Nonostante la vittoria odierna, anche oggi il Psv ha mostrato che non è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023) Il PSV Eindhoven fatica, ma supera il, dove si mette in mostra, uno dei cervelli in fuga del nostro calcio Sei giornate alla fine e un solo obbligo: continuare a tenere il piede schiacciato sull’acceleratore e fare più punti possibili. Non tanto (o non solo) per mettere pressione al Feyenoord primo in classifica, ma per dire all’Ajax che si è pronti al confronto della prossima settimana e poi alla finale di coppa. Questo era il tema odierno del Psv, impegnato sul campo del, squadra che ha un momentaneo +3 sulla zona calda. E sono proprio queste le gare che di solito la formazione di Ruud Van Nistelrooij soffre, avendo già lasciato punti proprio nei campi di provincia, tanti piccoli “suicidi” che hanno zavorrato il loro campionato. Nonostante la vittoria odierna, anche oggi il Psv ha mostrato che non è ...

