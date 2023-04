Equilibri in bilico nel Vecchio continente

Leggi su formiche

(Di domenica 16 aprile 2023) La scena politica europea è stata dominata per oltre mezzo secolo dalle grandi famiglie europee di ispirazione liberale, cristiana e socialista, con poche variazioni legate a specifiche storie nazionali (come i conservatori britannici o i gollisti francesi). Nel tempo, queste grandi famiglie hanno cooptato altre realtà sia alla loro destra sia alla loro sinistra, mantenendo una sostanziale maggioranza. Oggi però queste forze politiche sembrano in difficoltà e in diversi contesti nazionali esse sembrano perdere consenso, in genere a vantaggio di partiti di quella destra che un tempo si definiva “estrema”, ma che oggi viene piuttosto identificata con la qualifica di “nazionale”. Questa evoluzione si somma a quella già avvenuta in Europa in seguito al grande allargamento dell’Unione verso est, che ha accresciuto le divisioni e ha evidenziato molte differenze di percezione, anche ...