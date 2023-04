Emergenza migranti, il Pd boicotta l'intesa nazionale: cosa succede ora (Di domenica 16 aprile 2023) Il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha firmato l’ordinanza per fronteggiare l'eccezionale incremento migranti in Italia: tutte le Regioni d'accordo, tranne le quattro governate dalla sinistra Leggi su ilgiornale (Di domenica 16 aprile 2023) Il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha firmato l’ordinanza per fronteggiare l'eccezionale incrementoin Italia: tutte le Regioni d'accordo, tranne le quattro governate dalla sinistra

