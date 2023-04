Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Dopo le polemiche per le insinuazioni del fratello di Emanuela su papa Wojtyla, la Santa Sede rivela che l’avvocato… - vaticannews_it : #GiovanniPaoloII Il cardinale interviene sulle recenti dichiarazioni del fratello di #EmanuelaOrlandi, cittadina va… - MetaErmal : #PietroOrlandi è un eroe. Ha passato tutta la vita a cercare la verità su Emanuela Orlandi. Spero che ci riesca. Sp… - Kali13Rubi : RT @pietroorlandi: L'inchiesta sulla scomparsa di mia sorella Emanuela Orlandi non sia archiviata - jamestosca : @playbhoycarti @1903callum Giustizia per Emanuela Orlandi -

Il riferimento è alle parole dei giorni scorsi di Pietro, fratello di, riferite a Karol Wojtyla ("ogni tanto usciva di sera e andava in giro con due suoi amici polacchi. Secondo ...... Alessandro Diddi, ha ascoltato in qualità di testimone Pietroin relazione alla scomparsa, 40 anni fa, di sua sorella. Il Papa ha poi espresso preoccupazione per quanto sta ...... il promotore di giustizia vaticana Alessandro Diddi - su mandato diretto di Papa Francesco - ha ascoltatoproprio per provare a far luce sulla scomparsa di sua sorella, ormai 40 ...

Emanuela Orlandi, Papa Francesco: "Su Wojtyla illazioni offensive e infondate" TGCOM

The brother of Emanuela Orlandi, a 15-year-old Vatican City resident who disappeared in 1983, aimed "offensive and unfounded innuendo" at the much loved and venerated Saint John Paul II in an intervie ...“Illazioni offensive e infondate”, Papa Francesco al Regina Coeli di stamattina ha difeso Wojtyla dalle accuse che gli sono state rivolte in merito al caso di Emanuela Orlandi.