Emanuela Orlandi | dopo le parole del Papa il fratello Pietro svela la fonte dei sospetti su Wojtyla | «Ho girato l’audio al magistrato»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Dopo le polemiche per le insinuazioni del fratello di Emanuela su papa Wojtyla, la Santa Sede rivela che l’avvocato… - fanpage : “Illazioni offensive e infondate”, Papa Francesco al Regina Coeli di stamattina ha difeso Wojtyla dalle accuse che… - MetaErmal : #PietroOrlandi è un eroe. Ha passato tutta la vita a cercare la verità su Emanuela Orlandi. Spero che ci riesca. Sp… - MarcelloEurope : @SegreLiliana Comprendiamo il grande dolore del fratello di Emanuela Orlandi,cittadina vaticana,chiede notizie sull… - MarcelloEurope : @CardRavasi Comprendiamo il grande dolore del fratello di Emanuela Orlandi,cittadina vaticana,chiede notizie sulla… -

Dopo le recenti polemiche sulla vicenda di, Papa Francesco difende Karol Wojtyla rivolgendo 'un pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate'. Parole dure, ...Nella sua intervista ha parlato anche di pagine oscure che purtroppo hanno riguardato il mondo della Chiesa, e, infine, si è espresso anche sul caso di. Ilary Blasi a Verissimo, ...'In fascicolo per Benedetto no novità' Bestseller di Amazon (Foto Fotogramma) - FOTOGRAMMA 'Chiesi a Papa Benedetto di fare un promemoria sul caso die mi fu consegnato un appunto in cui non c'era nulla di nuovo'. Così padre Georg Ganswein ospite di 'Verissimo' su Canale 5. 'In seguito il fratello di, Pietro, che anche io ...

Emanuela Orlandi, Padre Georg a Verissimo: «Chiesi a Papa Benedetto di fare un promemoria» ilmessaggero.it

«Chiesi a Papa Benedetto di fare un promemoria sul caso di Emanuela Orlandi e mi fu consegnato un appunto in cui non c'era nulla di nuovo». Lo ha detto padre Georg Ganswein ospite ...Padre Georg è stato uno degli ospiti del salotto di Silvia Toffanin. Durante la sua intervista nella puntata domenicale di Verissimo, l'arcivescovo ha raccontato tutta la sua ...