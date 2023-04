Elisabetta Gregoraci | “Briatore? Siamo in armonia ma a volte non lo sopporto perché…”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionerumors : Ospite a Domenica In Elisabetta Gregoraci ha parlato apertamente del suo rapporto con l'ex marito Flavio Briatore r… - coppiafake1 : Mara Venier, Silvia Toffanin, Domenica In, Verissimo tutti che volevano fare audience con Elisabetta Gregoraci e la… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Ospite di Domenica In, Elisabetta Gregoraci ha parlato del suo rapporto con la famiglia e di quello con l’ex compagno Flavio B… - infoitcultura : Domenica In, gli ospiti di Mara Venier: da Elisabetta Gregoraci a Rocco Hunt che presenterà il nuovo singolo - infoitcultura : Domenica In, ospiti puntata del 16 aprile: da Pozzetto e Boldi ad Elisabetta Gregoraci nello studio di Mara Venier -

... il programma condotto da Mara Venier e andato in onda il 16 aprile 2023 su Rai 1 con numerosi ospiti , tra i quali ricordiamo Piera Maggio, madre della piccola Denise Pipitone;, ...A Domenica Inconfida che scrive lettere per suo figlio, per quando un giorno non ci sarà ...regina di Instagram (e di Monaco): il look rosa e sensuale stupisce i fannon sbaglia mai un colpo. Soprattutto su Instagram. D'altronde, si sa, la ex moglie ...

Elisabetta Gregoraci e il rapporto con Briatore: "Non è facile un nuovo amore" La Gazzetta dello Sport

Questo pomeriggio la showgirl e conduttrice Elisabetta Gregoraci è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. Durante l'intervista Elisabetta ha affrontato diverse tematiche relative alla sua vita com ...Elisabetta Greograci a Domenica In parla del rapporto con Flavio Briatore e la difficoltà di un nuovo amore. Ecco cosa ha detto.