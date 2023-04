Elezioni amministrative Udine, seggi aperti per ballottaggio (Di domenica 16 aprile 2023) I 98 seggi elettorali del Comune di Udine nei quali si voterà per il turno di ballottaggio delle amministrative sono stati regolarmente ricostituiti oggi alle ore 7.00. Lo comunica il Servizio Elettorale della Regione. I seggi saranno aperti nella giornata odierna, domenica 16 aprile, dalle 7.00 alle 23.00 e domani, lunedì 17 aprile, dalle 7.00 alle 15.00. Negli stessi orari saranno aperti anche gli Uffici comunali competenti per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale. La collaborazione tra il Comune di Udine, il Servizio Elettorale della Regione e Insiel consentirà la pubblicazione in tempo reale sul sito ufficiale della Regione di tutti i dati ufficiosi ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 aprile 2023) I 98elettorali del Comune dinei quali si voterà per il turno didellesono stati regolarmente ricostituiti oggi alle ore 7.00. Lo comunica il Servizio Elettorale della Regione. Isarannonella giornata odierna, domenica 16 aprile, dalle 7.00 alle 23.00 e domani, lunedì 17 aprile, dalle 7.00 alle 15.00. Negli stessi orari sarannoanche gli Uffici comunali competenti per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale. La collaborazione tra il Comune di, il Servizio Elettorale della Regione e Insiel consentirà la pubblicazione in tempo reale sul sito ufficiale della Regione di tutti i dati ufficiosi ...

