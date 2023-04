Elezioni 2023: ballottaggio a Udine, alle 19 affluenza al 30% (Di domenica 16 aprile 2023) Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato la percentuale di affluenza rilevata alle ore 19 per il turno di ballottaggio nel Comune di Udine, attestatasi al 30% (24.206 votanti su 80.650 elettori). La collaborazione tra il Comune di Udine, il Servizio Elettorale della Regione e Insiel consentirà la pubblicazione in tempo reale sul sito ufficiale della Regione di tutti i dati ufficiosi riguardanti lo svolgimento delle Elezioni Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato la percentuale di affluenza rilevata alle ore 12 per il turno di ballottaggio nel Comune di Udine, attestatasi al 12% (9.636 votanti su 80.650 elettori). Lunedì dalle ore 15 tutti i risultati in tempo ... Leggi su udine20 (Di domenica 16 aprile 2023) Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato la percentuale dirilevataore 19 per il turno dinel Comune di, attestatasi al 30% (24.206 votanti su 80.650 elettori). La collaborazione tra il Comune di, il Servizio Elettorale della Regione e Insiel consentirà la pubblicazione in tempo reale sul sito ufficiale della Regione di tutti i dati ufficiosi riguardanti lo svolgimento delleIl Servizio elettorale della Regione ha comunicato la percentuale dirilevataore 12 per il turno dinel Comune di, attestatasi al 12% (9.636 votanti su 80.650 elettori). Lunedì dore 15 tutti i risultati in tempo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : L'intervista a Vittoria Baldino (M5S): “La maggioranza vuole sovvertire l’esito del voto e così creerebbe un preced… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI REGIONALI | In Friuli Venezia Giulia la percentuale di affluenza rilevata alle ore 12 per il turno di ball… - crocerossa : ??Oggi a Roma si elegge il nuovo Presidente CRI e il Consiglio Direttivo Nazionale. Il momento più alto di partecipa… - maaniballi : RT @PBerizzi: Ad Azzate i neonazisti Do.ra. corrono alle elezioni con una lista e un loro militante candidato sindaco. Varese, Italia, 2023… - Maurizio62 : RT @erretti42: “La truffa del centrodestra in Giunta per sovvertire l’esito delle elezioni” Di truffa in truffa. Vogliono sovvertire l’es… -