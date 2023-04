Elettra Lamborghini super provocante sui social | i fan commentano | Tuo marito non dice nulla?

(Di domenica 16 aprile 2023) Lapubblica delle foto da capogiro e il web domanda: "Cosatuo?" La ricca ereditiera, ha deciso di farsi strada nel mondo dello spettacolo, ma come ha dichiarato a Piero Chiambretti, la sua fortuna non è legato solamente il suo cognome. Proprio rispondendo ad una domanda dei piccoli ospiti del conduttore,ammette che sicuramente essere unale aperto tantissime strade, ma mantenere il successo è stato comunque difficile e soprattutto non scontato. Effettivamente ci basta pensare cheè riuscita ad affermarsi anche nel panorama musicale riuscendo ad arrivare persino sul palco più importante d’Italia: quello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Ginevra Lamborghini accusata di “plagio”, tirata in ballo la sorella Elettra: scoppia il caos sui social - Paul73000749 : RT @PBItaliana: ELETTRA LAMBORGHINI - moni92_ : mi dispiace per chi la critica ma ogni volta che viene criticata fate in modo che noi la sosteniamo sempre di più… - GoldenSoff : Abbiamo Elettra Lamborghini che twerka sul palco di Sanremo quindi tutti muti - maina_enrica : Elettra Lamborghini - Musica (E Il Resto Scompare) -

... c'entra: scoppia il caos Secondo il popolo dei social, Ginevra avrebbe spudoratamente copiato i tratti distintivi dei pezzi che, da sempre, contraddistinguono, sua ...Sempre in agosto, la sera del 14, vigilia di Ferragosto, è stata annunciata da parte del Comune di Agrigento, la presenza diche dovrebbe esibirsi in piazza a San Leone in uno ...Non è un caso, infatti, se celebrities comee Filippa Lagerback hanno chiesto il suo aiuto per curare ogni più piccolo dettaglio. Ecco perché oggi sveleremo i suoi segreti per ...

Ginevra Lamborghini accusata di “plagio”, c'entra Elettra: scoppia il caos Blog Tivvù

Ginevra Lamborghini accusata di “plagio” dai social dopo l'ultima canzone, tirata in ballo la sorella Elettra: scoppia il caos sui social.Lo scorso giovedì 13 aprile, a mezzanotte, è uscito il nuovo singolo di Ginevra Lamborghini. La ex gieffina, proprio come sua sorella ...