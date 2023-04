Ed Sheeran, chi è la moglie Cherry Seaborn: “Un anno davvero difficile, poi la depressione” (Di domenica 16 aprile 2023) Ed Sheeran ha parlato del suo ultimo difficile anno, durante il quale la moglie Cherry Seaborn ha scoperto di essere malata di tumore. Un 2022 molto difficile, che ha portato il cantante anche a fare i conti con la depressione: «Nel giro di un mese – ha raccontato – mia moglie incinta si è sentita dire di avere un tumore, senza possibilità di cura fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal (il produttore Jamal Edwards, ndr), un fratello per me, è morto improvvisamente». Ed Sheeran, nel corso dell’ultimo difficile anno, è stato anche accusato di plagio per Thinking out loud: «Mi sono ritrovato in tribunale a difendere la mia integrità e la mia carriera di cantautore. Mi sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 aprile 2023) Edha parlato del suo ultimo, durante il quale laha scoperto di essere malata di tumore. Un 2022 molto, che ha portato il cantante anche a fare i conti con la: «Nel giro di un mese – ha raccontato – miaincinta si è sentita dire di avere un tumore, senza possibilità di cura fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal (il produttore Jamal Edwards, ndr), un fratello per me, è morto improvvisamente». Ed, nel corso dell’ultimo, è stato anche accusato di plagio per Thinking out loud: «Mi sono ritrovato in tribunale a difendere la mia integrità e la mia carriera di cantautore. Mi sono ...

