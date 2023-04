Ed Sheeran canta in italiano da Fazio | “Perfect” come non l’abbiamo mai sentita

Leggi su dilei

(Di domenica 16 aprile 2023) Edla sua hit mondialeinda Fabio, e inil pubblico di Che tempo che fa. Ilutore britannico ha accennato una strofa nella nostra lingua, e questo è bastato per mandare in tilt il web, in particolare Twitter, dove in tantissimi si sono complimentati per la performance., nel nostro paese per promuovere il nuovo album, Subtract, in uscita il prossimo 5 maggio, si è concesso ai microfoni del programma, in una rara intervista in Italia. Edina “Che tempo che fa” Ilutore britannico Edha intonato, imbracciando la sua chitarra acustica, una versione esclusiva della sua hit mondiale ...