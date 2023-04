Ed Sheeran a Che Tempo Che Fa: “Amo l’Italia”. Assicura un concerto (Di domenica 16 aprile 2023) Ed Sheeran a Che Tempo Che Fa, questa volta in studio. Se l’ultima volta era in collegamento da casa a causa della pandemia di Covid-19, che ha contratto 9 volte, stavolta l’artista è in studio a Milano per abbracciare Fabio Fazio, aggiornare il pubblico sui suoi progressi con l’Italiano e parlare dei suoi progetti musicali, a partire dal singolo Eyes Closed. A maggio rilascerà il nuovo disco, Subtract, disponibile dal giorno 5 anche in Italia. Fabio Fazio mostra la copertina in anteprima: una particolare elaborazione grafica del volto di Ed Sheeran su sfondo giallo. Un lavoro che parte dal concetto di “sottrazione”, non solo come simbolo matematico ma anche come stile di vita. Ed Sheeran ha infatti eliminato gli orpelli dalla sua musica e dalla sua esistenza, scoprendo una nuova realtà, essenziale ... Leggi su optimagazine (Di domenica 16 aprile 2023) Eda CheChe Fa, questa volta in studio. Se l’ultima volta era in collegamento da casa a causa della pandemia di Covid-19, che ha contratto 9 volte, stavolta l’artista è in studio a Milano per abbracciare Fabio Fazio, aggiornare il pubblico sui suoi progressi conno e parlare dei suoi progetti musicali, a partire dal singolo Eyes Closed. A maggio rilascerà il nuovo disco, Subtract, disponibile dal giorno 5 anche in Italia. Fabio Fazio mostra la copertina in anteprima: una particolare elaborazione grafica del volto di Edsu sfondo giallo. Un lavoro che parte dal concetto di “sottrazione”, non solo come simbolo matematico ma anche come stile di vita. Edha infatti eliminato gli orpelli dalla sua musica e dalla sua esistenza, scoprendo una nuova realtà, essenziale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoMoriniTW : Ho la timeline invasa dai commenti sul live di Ed Sheeran di oggi, please don’t stop ?????? Qual è stato il vostro mo… - team_world : Ed Sheeran ha promesso che verrà in Tour in Italia ???? ?????? - team_world : “Io non faccio lezioni d’italiano da due anni” Ed Sheeran a Che Tempo che fa ???? - angelaa726 : RT @JUSTFVR3NDS: voi capite che un artista di fama internazionale come ed sheeran riempie il fabrique? e capite chi ha fatto sold out propr… - ailaikiuu : RT @mari_ali92: Fabio Fazio unico faro nel buio che riesce a portare in Italia ospiti del calibro di Ed Sheeran ed altri, chapeau #CTCF htt… -