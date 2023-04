Ecco perché l'Inter ha fatto ricorso per Lukaku: a Torino ha esultato come altre volte (Di domenica 16 aprile 2023) L'Inter ha depositato oggi il suo appello contro la squalifica di una giornata di Romelu Lukaku. La decisione di presentare ricorso alla Corte Sportiva d'Appello per cancellare il secondo giallo del 4 ... Leggi su gazzetta (Di domenica 16 aprile 2023) L'ha depositato oggi il suo appello contro la squalifica di una giornata di Romelu. La decisione di presentarealla Corte Sportiva d'Appello per cancellare il secondo giallo del 4 ...

Ecco perché l'Inter ha fatto ricorso per Lukaku: a Torino ha esultato come altre volte L'Inter ha depositato oggi il suo appello contro la squalifica di una giornata di Romelu Lukaku. La decisione di presentare ricorso alla Corte Sportiva d'Appello per cancellare il secondo giallo del 4 ...