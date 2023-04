Ecco perché il sostituto pg di Milano Tarfusser crede innocenti Rosa e Olindo (Di domenica 16 aprile 2023) Il sostituto procuratore generale di Milano, Cuno J. Tarfusser, ha chiesto alla Corte di appello di Brescia la revisione del processo che ha condannato all’ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba (Co) dell’11 dicembre 2006. Quella sera vennero uccise una dopo l’altra tre donne e un bambino e ferito gravemente il marito di una delle donne. In 58 pagine Tarfusser smonta i capisaldi di quella sentenza e le tre prove regine per la condanna (una macchia di sangue di una delle donne uccise, trovata nell’auto di Olindo; la testimonianza del sopravvissuto, Mario Frigerio, deceduto poi anni fa e la confessione degli stessi Olindo e Rosa del 10 gennaio 2007) ed elenca tre nuove prove raccolte dalla difesa degli imputati ... Leggi su open.online (Di domenica 16 aprile 2023) Ilprocuratore generale di, Cuno J., ha chiesto alla Corte di appello di Brescia la revisione del processo che ha condannato all’ergastoloRomano eBazzi per la strage di Erba (Co) dell’11 dicembre 2006. Quella sera vennero uccise una dopo l’altra tre donne e un bambino e ferito gravemente il marito di una delle donne. In 58 paginesmonta i capisaldi di quella sentenza e le tre prove regine per la condanna (una macchia di sangue di una delle donne uccise, trovata nell’auto di; la testimonianza del sopravvissuto, Mario Frigerio, deceduto poi anni fa e la confessione degli stessidel 10 gennaio 2007) ed elenca tre nuove prove raccolte dalla difesa degli imputati ...

