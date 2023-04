Ecco perché Denise Pipitone non ha il cognome della mamma e del papà: “Il padre biologico non era mio marito” (Di domenica 16 aprile 2023) Da dove viene il cognome della piccola, Denise Pipitone, diverso sia da quello della madre, Piera Maggio, che da quello del padre, Pietro Pulizzi? Denise infatti si chiama Pipitone, come il primo marito della mamma, dal quale la donna ha poi divorziato. La bambina era nata dalla relazione extraconiugale che Piera Maggio aveva avuto con Pietro Pulizzi nel corso del suo matrimonio. I due avevano da tempo una frequentazione clandestina, e questo era stato uno dei motivi per cui fin da subito i sospetti sulla scomparsa della bimba erano ricaduti sull‘ex moglie di Pulizzi, dalla quale l’uomo aveva avuto altre due figlie. All’inizio la storia era rimasta nascosta e alla piccola ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 aprile 2023) Da dove viene ilpiccola,, diverso sia da quellomadre, Piera Maggio, che da quello del, Pietro Pulizzi?infatti si chiama, come il primo, dal quale la donna ha poi divorziato. La bambina era nata dalla relazione extraconiugale che Piera Maggio aveva avuto con Pietro Pulizzi nel corso del suo matrimonio. I due avevano da tempo una frequentazione clandestina, e questo era stato uno dei motivi per cui fin da subito i sospetti sulla scomparsabimba erano ricaduti sull‘ex moglie di Pulizzi, dalla quale l’uomo aveva avuto altre due figlie. All’inizio la storia era rimasta nascosta e alla piccola ...

