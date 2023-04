E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici legge ci ricasca: “gaffe” in diretta (Di domenica 16 aprile 2023) Ma come può fare la bella Antonella Clerici se la scaletta lo portava in bella vista? Quanti sottintesi e i malpensanti subito a trasformare le parole in strafalcioni. Un vero… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 16 aprile 2023) Ma come può fare la bellase la scaletta lo portava in bella vista? Quanti sottintesi e i malpensanti subito a trasformare le parole in strafalcioni. Un vero… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosarioc968 : RT @vero_fiero: Premessa: per potenzialità, #Napoli dovrebbe essere tra le città più belle d'Italia. Ma purtroppo risulta sempre sopraffatt… - EmanueleForlani : @SimoDeMeuron @mesmeri Ah, i miei se lo ricordano bene perché sono nato poco prima di mezzogiorno, e il 4.3.73 era… - JLingam8 : RT @vero_fiero: Premessa: per potenzialità, #Napoli dovrebbe essere tra le città più belle d'Italia. Ma purtroppo risulta sempre sopraffatt… - AntonioSassone7 : @JohannesBuckler Tutto quella fiume di denaro è stato un vero e proprio veleno per la società del Mezzogiorno d'Ita… - sa_ambro : RT @vero_fiero: Premessa: per potenzialità, #Napoli dovrebbe essere tra le città più belle d'Italia. Ma purtroppo risulta sempre sopraffatt… -