E se su Olindo Romano e Rosa Bazzi si fossero sbagliati

(Di domenica 16 aprile 2023) C'è un nuovo testimone nella strage di Erba e offre una pista alternativa sui colpevoli. Lo sostiene la difesa dicondannati all'ergastolo in via definitiva per la morte di Raffaella Castagna, del figlio...

Strage di Erba, il pg di Milano: "Olindo e Rosa innocenti, prove scientifiche li scagionano" TGCOM

Rosa Bazzi e Olindo Romano condannati all’ergastolo l sostituto procuratore della corte d’appello di Milano Cuno Tarfusser chiede di riaprire il caso della strage di Erba. Per il pg Olindo… Leggi ...(Adnkronos) - "Parlare di questa storia fa ritornare a galla il dolore di chi l'ha vissuta sulla pelle, ci sono delle vittime che osservano in silenzio quello che succede e altre che si lamentano dice ...