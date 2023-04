È famosa quasi quanto il figlio | Sapete chi è questa splendida 48enne? (Di domenica 16 aprile 2023) Ha 48 anni, è una scrittrice e produttrice cinematografica e oltre ad essere davvero molto bella è anche la mamma di un famosissimo artista. Ma di chi stiamo parlando? Vediamo di fare un po’ di chiarezza. Chi è Pattie Mallette Pattie Mallette, è questo il nome di una nota scrittrice e produttrice cinematografica canadese nata a Stralford il 2 aprile del 1975. Una donna bellissima la cui vita però non sempre è stata caratterizzata da momenti di felicità e spensieratezza. Anzi al contrario ha rivelato che la sua infanzia è stata particolarmente dura e caratterizzata da violenze sessuali. La prima molestia è arrivata quando aveva solamente tre anni. Gli abusi sono poi continuati fino all’età di 14 anni e a questi, nel 2015, è poi seguito uno stupro. Violenze a proposito delle quali si è espressa affermando “Sono stata violata sessualmente così tante volte che con il passare degli anni ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 16 aprile 2023) Ha 48 anni, è una scrittrice e produttrice cinematografica e oltre ad essere davvero molto bella è anche la mamma di un famosissimo artista. Ma di chi stiamo parlando? Vediamo di fare un po’ di chiarezza. Chi è Pattie Mallette Pattie Mallette, è questo il nome di una nota scrittrice e produttrice cinematografica canadese nata a Stralford il 2 aprile del 1975. Una donna bellissima la cui vita però non sempre è stata caratterizzata da momenti di felicità e spensieratezza. Anzi al contrario ha rivelato che la sua infanzia è stata particolarmente dura e caratterizzata da violenze sessuali. La prima molestia è arrivata quando aveva solamente tre anni. Gli abusi sono poi continuati fino all’età di 14 anni e a questi, nel 2015, è poi seguito uno stupro. Violenze a proposito delle quali si è espressa affermando “Sono stata violata sessualmente così tante volte che con il passare degli anni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Manuel16381191 : @pandrake1 @Kagakazov Non io che ero entrato in fissa per le canzoni di Faye Wong (diventata famosa in occidente pe… - samcro0501 : “Sabonis non si è fatto niente quindi il fatto che Green abbia quasi omaggiato una famosa scena di American History… - denisyakovlev68 : Una famosa blogger è quasi morta a causa di vene varicose - F_Arculeo : @jacopo_iacoboni Una domanda fuori, quasi, contesto: ma il contenuto dei leak è veritiero mendace? Altrimenti parla… - SeleniaGranja : RT @SerenissimaVe: ??Sapevate che i quattro cavalli bronzei custoditi nella Museo della Basilica di San Marco arrivano da Costantinopoli? I… -