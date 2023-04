Dubai, incendio in palazzo lavoratori immigrati: 16 morti (Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) – Almeno 16 persone sono rimaste uccise ed altre nove ferite in un incendio che si è sviluppato in un palazzo di cinque piani nella parte vecchia di Dubai, dove abitano molti lavoratori immigrati. Secondo quanto riportato l’incedio, è scoppiato al quarto piano e le autorità cittadine, che hanno avviato un’inchiesta sul drammatico incidente, ritengono che a provocarlo sia stato il mancato rispetto delle norme di sicurezza. L’incendio è avvenuto nel quartiere di Al-Ras che è una delle attrazioni turistiche della città per i suoi mercati. E’ importante che “i proprietari di edifici residenziali e commerciali ed i residenti ” rispettino a pieno “le misure di sicurezza e le linee guida per evitare incidenti e proteggere la vita delle persone”, ha dichiarato la protezione ... Leggi su italiasera (Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) – Almeno 16 persone sono rimaste uccise ed altre nove ferite in unche si è sviluppato in undi cinque piani nella parte vecchia di, dove abitano molti. Secondo quanto riportato l’incedio, è scoppiato al quarto piano e le autorità cittadine, che hanno avviato un’inchiesta sul drammatico incidente, ritengono che a provocarlo sia stato il mancato rispetto delle norme di sicurezza. L’è avvenuto nel quartiere di Al-Ras che è una delle attrazioni turistiche della città per i suoi mercati. E’ importante che “i proprietari di edifici residenziali e commerciali ed i residenti ” rispettino a pieno “le misure di sicurezza e le linee guida per evitare incidenti e proteggere la vita delle persone”, ha dichiarato la protezione ...

