Draghi blu avvistati nel Mediterraneo: bellissimi e capaci di “rubare” il veleno meduse (Di domenica 16 aprile 2023) Che cos’è il drago blu? Intanto, il nome non è (va da sé) quello scientifico: stiamo parlando del Glaucus atlanticus, un mollusco nudibranco molto piccolo (3-4 centimetri) che vive prettamente nell’Atlantico ma in generale in in tutti gli oceani e persino nel mar Mediterrano, dove arriva attraverso le correnti che solcano lo stretto di Gibilterra. Proprio ad Alicante sono stati avvistati dei Draghi blu, prima volta in 300 anni che accade in Spagna. Ora, a guardarlo viene da pensare subito una cosa: è bellissimo. Peccato che sia anche velenoso e lo è per via della sua alimentazione. Il bel drago blu si ciba infatti di meduse e altri molluschi velenosi e si i impossessa delle loro tossine. Quando si sente minacciato. le usa. Quindi, qualora doveste avvistarne uno sulla battigia, il consiglio è di stare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Che cos’è il drago blu? Intanto, il nome non è (va da sé) quello scientifico: stiamo parlando del Glaucus atlanticus, un mollusco nudibranco molto piccolo (3-4 centimetri) che vive prettamente nell’Atlantico ma in generale in in tutti gli oceani e persino nel mar Mediterrano, dove arriva attraverso le correnti che solcano lo stretto di Gibilterra. Proprio ad Alicante sono statideiblu, prima volta in 300 anni che accade in Spagna. Ora, a guardarlo viene da pensare subito una cosa: è bellissimo. Peccato che sia ancheso e lo è per via della sua alimentazione. Il bel drago blu si ciba infatti die altri molluschisi e si i impossessa delle loro tossine. Quando si sente minacciato. le usa. Quindi, qualora doveste avvistarne uno sulla battigia, il consiglio è di stare ...

