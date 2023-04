"Dovete andare affan***!": il super-vip insulta in pubblico Harry e Meghan | Guarda (Di domenica 16 aprile 2023) La popolarità del principe Harry e di Meghan Markle è ormai colata a picco da tempo. Non li sopporta quasi più nessuno, men che meno in famiglia. Harry, si appreso negli ultimi giorni, andrà all'incoronazione di Re Carlo, ma senza moglie e figli. E ancora, trapelano indiscrezioni secondo le quali il fratello William non ha alcuna intenzione di seppellire l'ascia di guerra, anzi non vorrebbe neppure stare vicino a Harry, men che meno rivolgergli la parola. Insopportabili, insomma. E tra chi non sopporta la coppia in fuga in California c'è anche il celebre vicino di casa, ossia John Lydon, la voce dei Sex Pistols, band inglese che ha fatto la storia del punk (e caso vuole che il loro brano più celebre sia proprio God save the Queen). Il punto è che i Duchi di Sussex e Lydon sono da tempo vicini a Malibu, Los ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) La popolarità del principee diMarkle è ormai colata a picco da tempo. Non li sopporta quasi più nessuno, men che meno in famiglia., si appreso negli ultimi giorni, andrà all'incoronazione di Re Carlo, ma senza moglie e figli. E ancora, trapelano indiscrezioni secondo le quali il fratello William non ha alcuna intenzione di seppellire l'ascia di guerra, anzi non vorrebbe neppure stare vicino a, men che meno rivolgergli la parola. Insopportabili, insomma. E tra chi non sopporta la coppia in fuga in California c'è anche il celebre vicino di casa, ossia John Lydon, la voce dei Sex Pistols, band inglese che ha fatto la storia del punk (e caso vuole che il loro brano più celebre sia proprio God save the Queen). Il punto è che i Duchi di Sussex e Lydon sono da tempo vicini a Malibu, Los ...

