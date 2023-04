Dove nasce il design, viaggio in 14 laboratori di innovazione e creatività (Di domenica 16 aprile 2023) AGI - “Il design deve rispondere alle esigenze delle persone e, se queste cambiano, anche il design deve adattarsi, e in fretta. L'esperienza dolorosa della pandemia ha costretto a guardare con occhi diversi le nostre case, ad adattarle per usi nuovi, a trasformarle in modo radicale. Ne è derivata un'accelerazione in termini di creatività, una spinta al cambiamento che ha portato i designer a immaginare nuove funzioni dell'arredo, spesso multiple. E a progettare con più libertà senza abbassare il livello della qualità. Inoltre, ha spinto molte aziende ad entrare in mercati prima non presidiati, come l'outdoor, che sta vivendo da qualche anno un vero boom”. Pierluigi Masini, giornalista (è stato vicedirettore del Resto del Carlino), insegna Storia del design e Storia dell'arte a Milano e a Brescia. Ha ... Leggi su agi (Di domenica 16 aprile 2023) AGI - “Ildeve rispondere alle esigenze delle persone e, se queste cambiano, anche ildeve adattarsi, e in fretta. L'esperienza dolorosa della pandemia ha costretto a guardare con occhi diversi le nostre case, ad adattarle per usi nuovi, a trasformarle in modo radicale. Ne è derivata un'accelerazione in termini di, una spinta al cambiamento che ha portato ier a immaginare nuove funzioni dell'arredo, spesso multiple. E a progettare con più libertà senza abbassare il livello della qualità. Inoltre, ha spinto molte aziende ad entrare in mercati prima non presidiati, come l'outdoor, che sta vivendo da qualche anno un vero boom”. Pierluigi Masini, giornalista (è stato vicedirettore del Resto del Carlino), insegna Storia dele Storia dell'arte a Milano e a Brescia. Ha ...

