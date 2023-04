‘Dove finisce il mondo’ | di Anna Desnitskaya

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoniorizzoit : Dove finisce l’assedio e inizia il “ci stiamo scansando”? Comunque l’importante è vincere e magari fare subito la s… - albma96 : 'La libertà di stampa finisce dove inizia quella di uno che ci sta antipa tico, parafrasando il noto dettto. Allora… - giuliabr2 : dove finisce tutto l’amore donato? - Sportygirl73 : RT @Sportygirl73: Sono dello stesso parere e da cittadina libera pretendo un'informazione altrettanto libera,ma se poi la Fagnani scrive: '… - Sportygirl73 : Sono dello stesso parere e da cittadina libera pretendo un'informazione altrettanto libera,ma se poi la Fagnani scr… -

Set che inevitabilmentein breve tempo e che porta le padrone di casa a conquistare l'... in virtù anche degli altri risultati, porta la Lucky Wind nella classica zona di cuscinetto,, a ...Dopo il 3 - 2 dell'andata,3 - 1 con parziali di 22 - 25 25 - 20 25 - 19 25 - 16. Le locali ...si respira un clima di giusta tensione agonistica e di consapevolezza dell'importanza per la ...... la parolaper violarlo inevitabilmente e sistematicamente, con vibrazioni da registrare ... In alcuni dei momentiil dramma si avvicina a qualche picco, il film ricorre a sguardi in ...