Dopo il 2-0 per i nerazzurri maturati a Lisbona, la gara di ritorno si giocherà mercoledì 19 a Milano (Di domenica 16 aprile 2023) BIGLIETTI, SAN SIRO GIÀ SOLD OUTFC Internazionale Milano comunica che sono esaurite le disponibilità di biglietti per Inter-Benfica. Un vero record di fidelizzazione, con quasi due terzi dei biglietti acquistati dagli abbonati, a prezzo agevolato. I possessori dell'abbonamento al campionato hanno infatti avuto l'opportunità di confermare il proprio posto e, successivamente, di acquistare altri tagliandi per amici e familiari. Una scelta mirata del Club, che ha voluto premiare la tifoseria più presente e ricordare, a pochi mesi dal lancio della campagna abbonamenti 23-24, il vantaggio di sottoscrivere la tessera stagionale. Per le eventuali disponibilità residue di biglietti, che dovessero liberarsi a ridosso del match, è possibile iscriversi all'alert "Avvisami quando in vendita" nella pagina inter.it/tickets Fonte articolo e foto: www.inter.it

