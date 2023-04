Dopo 12 giorni dal ricovero Silvio Berlusconi esce da terapia intensiva (Di domenica 16 aprile 2023) Buone notizie per la salute del Cavaliere. Silvio Berlusconi è uscito dalla terapia intensiva del San Raffaele. Il leader di Forza Italia è stato trasferito in un reparto ordinario. Il trasferimento del Presidente azzurro è avvenuto Dopo 12 giorni dal ricovero a causa delle complicanze di una leucemia. L’ultima notte di Silvio Berlusconi è stata tranquilla, e a quanto pare si tratta di un trasferimento programmato. L’ex premier ha ricevuto la visita del presidente di Mediaset Fedele Confalonieri che è stato arrivato in ospedale poco prima delle 16.30. Leggi su laprimapagina (Di domenica 16 aprile 2023) Buone notizie per la salute del Cavaliere.è uscito dalladel San Raffaele. Il leader di Forza Italia è stato trasferito in un reparto ordinario. Il trasferimento del Presidente azzurro è avvenuto12dala causa delle complicanze di una leucemia. L’ultima notte diè stata tranquilla, e a quanto pare si tratta di un trasferimento programmato. L’ex premier ha ricevuto la visita del presidente di Mediaset Fedele Confalonieri che è stato arrivato in ospedale poco prima delle 16.30.

