Domenica In | strazio per Mara Venier | in studio così “quel male la perseguita ancora”

(Di domenica 16 aprile 2023) La puntata diIn in onda anche oggi 16 aprile 2023 è iniziata con una grossa sorpresa. Siamo ovviamente su Rai 1, nel regno di. Ed ecco,che proprio Ziasi è presentata al suo pubblico in una modalità diversa dal solito, seduta. Ma che cosa è successo alla conduttrice? A spiegarlo la L'articolo proviene da KontroKultura.

La puntata diIn inizia con una grossa sorpresa. Siamo ovviamente su Rai 1, oggi16 aprile, nel regno di Mara Venier . Ed ecco, proprio Zia Mara si presenta al suo pubblico seduta. Insomma, conduce da seduta. Ma che cosa è successo A spiegarlo la diretta interessata, che ...... sono i famosi quattrocento Amici della, che del mondo editoriale fanno parte a diverso ... in quel tempo, sotto lo" lontano " di una guerra vicinissima che diviene, per la sua ...... in questa mattina die sofferenza per la famiglia di Julia e i suoi cari , compresi i ... con il ricordo del presidente federale Giuseppe Manfredi, annunciando il lutto da qui asui ...

Domenica In, strazio per Mara Venier: in studio così, com'è costretta a condurre Liberoquotidiano.it

Una domenica delle Palme da incorniciare per la Marathon Monreale. Potrebbe interessarti anche: Dulcis in fundo, a Malta, Gery Sorrentino e Angelo D’Armetta onorano l’avvincente Xterra, internazionale ...