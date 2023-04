“Domenica In”, Stefania Pezzopane e la rottura con Simone: la sua verità (Di domenica 16 aprile 2023) Reduce dalla dolorosa rottura con Simone Coccia Colaiuta, Stefania Pezzopane si racconta a Domenica In, ospite di Mara Venier. L’annuncio della coppia è arrivato per mezzo social pochi giorni fa e, ora, la parlamentare spiega i motivi di questo addio e ripercorre una storia d’amore che, nel corso di questi anni, ha vissuto di passione ed interessi in comune, ma anche di numerose critiche ricevute. “Abbiamo deciso che dovevamo lasciarci con amore e non farlo consumare”, la confessione. Stefania Pezzopane e l’addio a Simone: “Dovevamo lasciarci con amore” Stefania Pezzopane ha scelto Domenica In per raccontare il suo dolore dopo la rottura con Simone Coccia Colaiuta. La ... Leggi su dilei (Di domenica 16 aprile 2023) Reduce dalla dolorosaconCoccia Colaiuta,si racconta aIn, ospite di Mara Venier. L’annuncio della coppia è arrivato per mezzo social pochi giorni fa e, ora, la parlamentare spiega i motivi di questo addio e ripercorre una storia d’amore che, nel corso di questi anni, ha vissuto di passione ed interessi in comune, ma anche di numerose critiche ricevute. “Abbiamo deciso che dovevamo lasciarci con amore e non farlo consumare”, la confessione.e l’addio a: “Dovevamo lasciarci con amore”ha sceltoIn per raccontare il suo dolore dopo laconCoccia Colaiuta. La ...

