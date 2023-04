Domenica In | ospiti 16 aprile 2023

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 16 aprile 2023) Oggi, 16, tornerà in ondaIn, il contenitorele pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, in onda in diretta a partire dalle ore 14. Renato Pozzetto, Cochi Ponzoni, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Enrico Beruschi e Paolo Jannacci sarannoper ripercorrere gli anni del mitico ‘Derby Club’ di Milano, lo storico cabaret nel quale tra gli anni ’70 e ’80 si sono esibiti tanti artisti e comici diventati poi famosi al cinema e in tv. Paolo Jannacci ricorderà poi il papà, Enzo Jannacci, scomparso 10 anni fa e si esibirà al pianoforte con alcuni successi come “Vincenzina e la fabbrica” e “E la vita, la vita”. In studio, poi, Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone, scomparsa il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, rinnoverà il suo accorato appello perché non venga ...