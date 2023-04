“Domenica In”, Mara Venier non sta bene: “Costretta a condurre seduta” (Di domenica 16 aprile 2023) Mara Venier non sta bene ma Domenica In non si ferma. La conduttrice di Venezia ha infatti affrontato con grande coraggio la puntata del 16 aprile, nella quale si è presentata non al massimo della sua forma fisica. Lo aveva anticipato nelle sue stories di Instagram, nelle quali ha raccontato di essere rimasta vittima del colpo della strega e di aver assunto tutti i medicinali necessari per alleviare il blocco e il dolore. Le sue condizioni di salute non destano comunque preoccupazione, tant’è che lei stessa ha deciso di condurre la trasmissione anche se da seduta. Mara Venier non sta bene, la scelta per Domenica In È al timone di Domenica In ormai da tantissimi anni e, anche quando ... Leggi su dilei (Di domenica 16 aprile 2023)non stamaIn non si ferma. La conduttrice di Venezia ha infatti affrontato con grande coraggio la puntata del 16 aprile, nella quale si è presentata non al massimo della sua forma fisica. Lo aveva anticipato nelle sue stories di Instagram, nelle quali ha raccontato di essere rimasta vittima del colpo della strega e di aver assunto tutti i medicinali necessari per alleviare il blocco e il dolore. Le sue condizioni di salute non destano comunque preoccupazione, tant’è che lei stessa ha deciso dila trasmissione anche se danon sta, la scelta perIn È al timone diIn ormai da tantissimi anni e, anche quando ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CIAfra73 : #DomenicaIn 2022-2023, 31ª puntata. Continua lo storico contenitore domenicale condotto da Mara Venier, in onda da.… - ApeRegina17 : RT @ILoveFlowers68: @MaraBussani @SalaLettura @DavLucia @adelestancati @Vitality1978 @ApeRegina17 @Blu09765054 @ciro91797444305 @POKI338472… - ApeRegina17 : @MaraBussani @Vitality1978 @SalaLettura @DavLucia @ILoveFlowers68 @adelestancati @Blu09765054 @ciro91797444305… - maremiste : RT @Grace_84deluca: Oggi appuntamento a Domenica in con Zia Mara, Ely e papà Mario.Buongiorno?? buona domenica ???? #gregorelli #eligreg #do… - ItaliaRai : 'Domenica In' Condotto da Mara Venier. In onda nei seguenti orari: ??Domenica 16 Aprile ?Johannesburg / Berlino,… -