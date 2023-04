Domenica In, Elisabetta Gregoraci: “A Nathan? Scrivo lettere spessissimo” (Di domenica 16 aprile 2023) Domenican In, l’intervista a Elisabetta Gregoraci che si è raccontata a Mara Venier. Con lei anche il padre Mario Oggi Elisabetta Gregoraci è stata ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In. La showgirl e conduttrice si è raccontata tra il dolore per la perdita della mamma, i rapporti distesi con l’ex marito Flavio Briatore e l’amore per suo figlio Nathan, al quale scrive delle lunghe lettere per quando un giorno lei non ci sarà più. E non solo, al figlio parla spesso della nonna, sua madre Melina, che non c’è più e che è morta giovanissima, quando il nipotino aveva solo un anno. Oggi Nathan ha 13 anni. Domenica In, Elisabetta Gregoraci e il rapporto con Flavio Briatore Tra ... Leggi su 361magazine (Di domenica 16 aprile 2023)n In, l’intervista ache si è raccontata a Mara Venier. Con lei anche il padre Mario Oggiè stata ospite nel salotto di Mara Venier aIn. La showgirl e conduttrice si è raccontata tra il dolore per la perdita della mamma, i rapporti distesi con l’ex marito Flavio Briatore e l’amore per suo figlio, al quale scrive delle lungheper quando un giorno lei non ci sarà più. E non solo, al figlio parla spesso della nonna, sua madre Melina, che non c’è più e che è morta giovanissima, quando il nipotino aveva solo un anno. Oggiha 13 anni.In,e il rapporto con Flavio Briatore Tra ...

