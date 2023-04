Domenica In: “Denise”, l’abbraccio di Mara Venier a Piera Maggio (Di domenica 16 aprile 2023) Questo pomeriggio, in apertura a Domenica In, Mara Venier ha ospitato Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, scomparsa 18 anni fa Sono passati 18 anni dal giorno della scomparsa di Denise Pipitone da Mazara del Vallo e la madre Piera Maggio non ha mai smesso di cercarla. La donna di recente ha anche scritto un libro che si intitola “Denise” e che ha presentato a Domenica In questo primo pomeriggio, ripercorrendo le tappe di questo terribile dolore che la accompagna da anni. La donna non ha mai smesso di cercare sua figlia e adesso spera, dopo tre processi, che venga aperta una commissione d’inchiesta sulla scomparsa di sua figlia alla ricerca della verità. Denise è stata voluta da ... Leggi su 361magazine (Di domenica 16 aprile 2023) Questo pomeriggio, in apertura aIn,ha ospitato, la madre diPipitone, scomparsa 18 anni fa Sono passati 18 anni dal giorno della scomparsa diPipitone da Mazara del Vallo e la madrenon ha mai smesso di cercarla. La donna di recente ha anche scritto un libro che si intitola “” e che ha presentato aIn questo primo pomeriggio, ripercorrendo le tappe di questo terribile dolore che la accompagna da anni. La donna non ha mai smesso di cercare sua figlia e adesso spera, dopo tre processi, che venga aperta una commissione d’inchiesta sulla scomparsa di sua figlia alla ricerca della verità.è stata voluta da ...

