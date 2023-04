Docente tutor e orientatore dal 2023/24 non sostituiscono la funzione strumentale per l’orientamento [VIDEO] (Di domenica 16 aprile 2023) Il Docente orientatore è una nuova figura professionale al debutto nella scuola italiana dall'anno scolastico 2023/24. Il Docente orientatore avrà il compito di favorire le attività di orientamento per aiutare gli studenti a fare scelte in linea con le loro aspirazioni, potenzialità e progetti di vita, tenendo conto dei diversi percorsi di studio e lavoro e delle varie opportunità offerte dai territori, dal mondo produttivo e universitario. L'articolo Docente tutor e orientatore dal 2023/24 non sostituiscono la funzione strumentale per l’orientamento VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 16 aprile 2023) Ilè una nuova figura professionale al debutto nella scuola italiana dall'anno scolastico/24. Ilavrà il compito di favorire le attività di orientamento per aiutare gli studenti a fare scelte in linea con le loro aspirazioni, potenzialità e progetti di vita, tenendo conto dei diversi percorsi di studio e lavoro e delle varie opportunità offerte dai territori, dal mondo produttivo e universitario. L'articolodal/24 nonlaper

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Docente tutor e orientatore dal 2023/24 non sostituiscono la funzione strumentale per l’orientamento [VIDEO] - orizzontescuola : Docente tutor: requisiti, compiti e compensi. Tutte le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con Pistorino (F… - uil_rua : ascuolaoggi ( - arprandini : Docente tutor: via alle candidature; 20 ore di formazione, 30/50 studenti da “seguire” ??, competenze pregresse non… - uil_rua : RT @orizzontescuola: Docente tutor, la formazione sarà valida per l’aggiornamento, ma non sarà pagata. I requisiti di accesso -

Un promemoria per il governo. Lettera Si pensi ad esempio al docente tutor: il suo compito principale riguarda la valorizzazione degli studenti che, tradotta, vuol dire mettere a frutto gli insegnamenti ricevuti. Si tratta di un ... Petronà, Progetto Pon "Lingua francese": coinvolti 22 studenti Nel ruolo di docente tutor la professoressa Teresa Talarico , anche animatrice digitale, mentre in quello esperta c'è stata la docente di francese Mariagrazia Dragone. Ecco elenco dei ventidue ... Scuola: al via le iscrizioni per docenti tutor e orientatori A partire dalle ore 15,00 di lunedì 17 aprile e fino alle ore 15,00 del 2 maggio, saranno aperte le iscrizioni ai percorsi di formazione per i docenti che ricopriranno la funzione di docente tutor e di docente orientatore. I corso sono organizzati da Indire e articolati in moduli online della durata di 20 ore, fruibili in modalità sincrona e asincrona. Sarà il dirigente scolastico ... Si pensi ad esempio al: il suo compito principale riguarda la valorizzazione degli studenti che, tradotta, vuol dire mettere a frutto gli insegnamenti ricevuti. Si tratta di un ...Nel ruolo dila professoressa Teresa Talarico , anche animatrice digitale, mentre in quello esperta c'è stata ladi francese Mariagrazia Dragone. Ecco elenco dei ventidue ...A partire dalle ore 15,00 di lunedì 17 aprile e fino alle ore 15,00 del 2 maggio, saranno aperte le iscrizioni ai percorsi di formazione per i docenti che ricopriranno la funzione die diorientatore. I corso sono organizzati da Indire e articolati in moduli online della durata di 20 ore, fruibili in modalità sincrona e asincrona. Sarà il dirigente scolastico ... Docente tutor, la formazione sarà valida per l’aggiornamento, ma non sarà pagata. I requisiti di accesso Orizzonte Scuola Scuola: al via le iscrizioni per docenti tutor e orientatori A partire dalle ore 15,00 di lunedì 17 aprile e fino alle ore 15,00 del 2 maggio, saranno aperte le iscrizioni ai percorsi di formazione per i docenti che ricopriranno la funzione di docente tutor e d ... Scuola, Valditara: «Nei nuovi istituti tecnici percorsi più flessibili e a misura d’impresa» Nei piani del Governo c’è il liceo del made in Italy per avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro. Ma anche, e soprattutto, una riforma dell’intera istruzione tecnica con percorsi più fles ... A partire dalle ore 15,00 di lunedì 17 aprile e fino alle ore 15,00 del 2 maggio, saranno aperte le iscrizioni ai percorsi di formazione per i docenti che ricopriranno la funzione di docente tutor e d ...Nei piani del Governo c’è il liceo del made in Italy per avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro. Ma anche, e soprattutto, una riforma dell’intera istruzione tecnica con percorsi più fles ...