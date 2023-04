Docente multata, il presidente dell’Università per Tutte le Età: “Scioccati e amareggiati” (Di domenica 16 aprile 2023) Il dottor Samuele Baio, presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Villa Farina – Università per Tutte le età”, ha inviato alla redazione di Bergamonews una lettera aperta di commento sul caso dell’ex Docente Rosita Corbetta, multata in Città Alta mentre esponeva ad un gruppo le bellezze del Duomo. “Come presidente della Associazione di Promozione Sociale “Villa Farina – Università per Tutte le età”, sento il dovere di intervenire esponendo delle considerazioni su quanto è avvenuto il 28 marzo scorso a Bergamo, vicenda nota, ormai di dominio pubblico. Ringrazio, a nome della professoressa Rosita Corbetta (del consiglio Direttivo della Associazione), a nome dei soci presenti a Bergamo di tutti gli altri e mio personale, quanti hanno espresso il loro sostegno e la loro ... Leggi su bergamonews (Di domenica 16 aprile 2023) Il dottor Samuele Baio,dell’Associazione di Promozione Sociale “Villa Farina – Università perle età”, ha inviato alla redazione di Bergamonews una lettera aperta di commento sul caso dell’exRosita Corbetta,in Città Alta mentre esponeva ad un gruppo le bellezze del Duomo. “Comedella Associazione di Promozione Sociale “Villa Farina – Università perle età”, sento il dovere di intervenire esponendo delle considerazioni su quanto è avvenuto il 28 marzo scorso a Bergamo, vicenda nota, ormai di dominio pubblico. Ringrazio, a nome della professoressa Rosita Corbetta (del consiglio Direttivo della Associazione), a nome dei soci presenti a Bergamo di tutti gli altri e mio personale, quanti hanno espresso il loro sostegno e la loro ...

