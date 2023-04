“Dobbiamo dirvi una cosa”. Luca Onestini e Ivana Mrazova, tutto alla luce del sole: parlano le immagini (Di domenica 16 aprile 2023) Luca Onestini, ritorno di fiamma con Ivana Mrazova? Il pubblico italiano ha già avuto modo di assistere a un primo riavvicinamento tra i due avvenuto proprio davanti alle telecamere del GF Vip 7. E a tal proposito l’ex gieffino, nel corso di un’intervista per casa Chi, aveva rivelato di voler procedere nel rispetto della privacy e senza forzature di alcun tipo: “Ora voglio godermi la mia privacy, non escludo un ritorno ma tutto con calma” sono state le parole di Luca Onestini. E la pazienza e l’attesa sembrano essere state ripagate: un video di coppia ha conquistato i fan nel giro di pochi minuti. Luca Onestini insieme a Ivana Mrazova, il video conquista i fan. In tanti hanno sperato di apprendere ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 16 aprile 2023), ritorno di fiamma con? Il pubblico italiano ha già avuto modo di assistere a un primo riavvicinamento tra i due avvenuto proprio davanti alle telecamere del GF Vip 7. E a tal proposito l’ex gieffino, nel corso di un’intervista per casa Chi, aveva rivelato di voler procedere nel rispetto della privacy e senza forzature di alcun tipo: “Ora voglio godermi la mia privacy, non escludo un ritorno macon calma” sono state le parole di. E la pazienza e l’attesa sembrano essere state ripagate: un video di coppia ha conquistato i fan nel giro di pochi minuti.insieme a, il video conquista i fan. In tanti hanno sperato di apprendere ...

