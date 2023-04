DIRETTA MotoGP | GP Austin 2023 LIVE | ordine d’arrivo | Rins vince su Marini Bagnaia fuori

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : ?????????????? ?????????????????????? Domina la Gara Sprint di Austin I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : ???????? ?????? ?????????? ???? ???????????? 2:01.892 strepitoso per Pecco I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : ?? ???????????? ?????????? ???? ???? ???? ?????????? ???? ????????????! ??° ???? ?????????? ???????????????? I RISULTATI ? - gp_undar : RT @SkySportMotoGP: ?????? ???????? ???????? ?????????????? ???? ???????????? Primo podio in top class per Marini I RISULTATI ? - WahyuNdien : RT @SkySportMotoGP: ?????? ???????? ???????? ?????????????? ???? ???????????? Primo podio in top class per Marini I RISULTATI ? -

01:30 Motomondiale - Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it appassionati die bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronacadel Gran Premio delle Americhe di Austin , terzo fine settimana del campionato mondiale 2023 della classe regina. Saranno 22 i ...GP delle Americhe indalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW In Moto2 Tony Arbolino chiude la gara in seconda posizione dopo un duello da favola con Acosta , lo ...Alle 21 il gran finale con la. Tutto insu Sky Sporte in streaming su NOW Lo show dellacomincia tra poco: la gara di Austin insu Sky Sporte in ...

LIVE MotoGP, GP Americhe 2023 in DIRETTA: Bagnaia ci riprova, gestione delle gomme decisiva OA Sport

Bagnaia cade proprio come in Argentina e saluta altri 25 punti. Rins è perfetto e bissa il successo del 2019 su Marini e Quartararo. Tante le cadute ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.43 Alex Rins (Honda LCR) vince il GP delle Americhe 2023 di MotoGP davanti a Marini e Quartararo. -1 Marini si è arreso, 31 da un Rins che ha dominato dop ...