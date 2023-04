DIRETTA MotoGP, GP Austin 2023 LIVE: Marini supera Quartararo e va a caccia di Rins! (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -7 Marini sta staccando Quartararo, ma il distacco da Rins resta di 1?9. -7 Anche OLIVEira sorpassa Bezzecchi, ora è 6° il leader del Mondiale. -7 Bezzecchi oggi non va, viene passato da Vinales ed è 5°. -7 Solo 1?6 il gap tra Rins e Marini! -8 Marini svernicia Quartararo sul rettilineo e si prende la seconda posizione. -8 Marini al momento è il più veloce tra i primi tre. Ma deve superare Quartararo per provare ad andare a riprendere Rins. -9 Marini molto aggressivo in scia a Quartararo. -9 Caduta anche per Nakagami. -9 Quartararo fiuta l’occasione. Recupera 2 decimi e si porta a 1?9 da Rins. -10 Fioccano ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-7sta staccando, ma il distacco da Rins resta di 1?9. -7 Anche Oira sorpassa Bezzecchi, ora è 6° il leader del Mondiale. -7 Bezzecchi oggi non va, viene passato da Vinales ed è 5°. -7 Solo 1?6 il gap tra Rins e! -8sverniciasul rettilineo e si prende la seconda posizione. -8al momento è il più veloce tra i primi tre. Ma devereper provare ad andare a riprendere Rins. -9molto aggressivo in scia a. -9 Caduta anche per Nakagami. -9fiuta l’occasione. Recupera 2 decimi e si porta a 1?9 da Rins. -10 Fioccano ...

