DIRETTA MotoGP | GP Austin 2023 LIVE | gara in tempo reale

Presentazione– Highlights Sprint Race – Griglia di partenza – Come vedere lain tv/streaming Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio delle Americhe, valido come terzo appuntamento stagionale del Mondiale. Fari puntati sul COTA diper l'evento clou del weekend texano, dopo un sabato particolarmente intenso in cui Francesco Bagnaia ha imposto la legge del più forte in qualifica e nella Sprint. Pecco, partendo dalla pole position, sarà il grande favorito per la vittoria anche oggi nellapiù lunga da 20 giri pur dovendo guardarsi le spalle da un avversario insidioso come Alex Rins, ottimo interprete del Circuit of ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : ?????????????? ?????????????????????? Domina la Gara Sprint di Austin I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : ???????? ?????? ?????????? ???? ???????????? 2:01.892 strepitoso per Pecco I RISULTATI ? - gponedotcom : VIDEO - In diretta dal paddock di Austin per commentare il weekend made in USA di una MotoGP in cerca di autore. Ta… - Ettore572 : RT @SkySportMotoGP: ???????? ?????? ?????????? ???? ???????????? 2:01.892 strepitoso per Pecco I RISULTATI ? - sportli26181512 : Moto 2 e Moto 3, la diretta del Gp Usa ad Austin: Il GP delle Americhe si apre alle 18 con la gara di Moto3, che ve… -

In pista ad Austin ora la Moto2, con Vietti che scatta dalla pole position davanti ad Acosta. 15 giri al termine: Acosta davanti, Arbolino 4° Grande partenza di Tony, che poi però si fa passare da ......per il GP Latorna in pista questa sera, con il via che è programmato alle 21. La sessione sarà trasmessa in chiaro in differita su TV8 , su FormulaPassion.it troverete come sempre la...Tutto inalle 21 su Sky Sporte in streaming su NOW AUSTIN, HIGHLIGHTS GARA SPRINT 1) FRANCESCO BAGNAIA (Ducati ufficiale) 2) ALEX RINS (Honda LCR) 3) LUCA MARINI (Ducati Mooney VR46) ...

Il pilota della Ducati ha vinto la sprinta race del sabato. In prima fila anche Alex Rins e Luca Marini. Marco Bezzecchi, in testa al Mondiale, è quinto ...