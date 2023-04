DIRETTA MotoGP, GP Austin 2023 LIVE: Bagnaia punta al bis, Bezzecchi e Marini da podio (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.51 Inno nazionale americano. 20.49 Vi ricordiamo per l’ultima volta la griglia di partenza: 1. Francesco Bagnaia (Ducati) 2. Alex Rins (Honda) 3. Luca Marini (Ducati) 4. Alex Marquez (Ducati) 5. Marco Bezzecchi (Ducati) 6. Aleix Espargarò (Aprilia) 7. Fabio Quartararo (Yamaha) 8. Maverick Vinales (Aprilia) 9. Johann Zarco (Ducati) 10. Jack Miller (KTM) 11. Brad Binder (KTM) 12. Jorge Martin (Ducati) 13. Joan Mir (Honda) 14. Franco Morbidelli (Yamaha) 15. Miguel OLIVEira (Aprilia) 16. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 17. Takaaki Nakagami (Honda) 18. Michele Pirro (Ducati) 19. Raul Fernandez (Aprilia) 20. Augusto Fernandez (KTM) 21. Stefan Bradl (Honda) 22. Jonas Folger (KTM) 20.48 La classifica del Mondiale MotoGP vede al ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.51 Inno nazionale americano. 20.49 Vi ricordiamo per l’ultima volta la griglia di partenza: 1. Francesco(Ducati) 2. Alex Rins (Honda) 3. Luca(Ducati) 4. Alex Marquez (Ducati) 5. Marco(Ducati) 6. Aleix Espargarò (Aprilia) 7. Fabio Quartararo (Yamaha) 8. Maverick Vinales (Aprilia) 9. Johann Zarco (Ducati) 10. Jack Miller (KTM) 11. Brad Binder (KTM) 12. Jorge Martin (Ducati) 13. Joan Mir (Honda) 14. Franco Morbidelli (Yamaha) 15. Miguel Oira (Aprilia) 16. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 17. Takaaki Nakagami (Honda) 18. Michele Pirro (Ducati) 19. Raul Fernandez (Aprilia) 20. Augusto Fernandez (KTM) 21. Stefan Bradl (Honda) 22. Jonas Folger (KTM) 20.48 La classifica del Mondialevede al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : ?????????????? ?????????????????????? Domina la Gara Sprint di Austin I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : ???????? ?????? ?????????? ???? ???????????? 2:01.892 strepitoso per Pecco I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : ?? ???????????? ?????????? ???? ???? ???? ?????????? ???? ????????????! ??° ???? ?????????? ???????????????? I RISULTATI ? - Corriere : MotoGp Austin, Bagnaia parte in pole poi Rins e Marini Diretta - RadioLiveGP : ?? PODCAST IN DIRETTA: MotoGP | GP Americhe 2023 - Commento LIVE Gara su @Spreaker #laradiodeimotori #motogp… -