Dionisi, grande prova di squadra contro una Juve forte (Di domenica 16 aprile 2023) "Abbiamo giocato una eccellente partita, con una grande prova di squadra, tanti i nostri meriti perchè la Juve è forte. Siamo stati aggressivi, bravi a verticalizzare, commettendo alla fine degli ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 16 aprile 2023) "Abbiamo giocato una eccellente partita, con unadi, tanti i nostri meriti perchè la. Siamo stati aggressivi, bravi a verticalizzare, commettendo alla fine degli ...

Sassuolo, Dionisi: "Tutto torna, avevamo subito troppe critiche" Dopo la sconfitta all'ultimo minuto in casa dell'Hellas Verona, il Sassuolo si è riscattato alla grande con il successo per 1 - 0 nei confronti della Juventus . Il tecnico Alessio Dionisi si è così tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo la gara a Dazn : "L'ambiente aiuta. Tutto torna: questa ... Sassuolo - Juventus 1 - 0, Defrel stende i bianconeri La grande novità di giornata nella formazione di Allegri è stata la presenza dal primo minuto del ... Dall'altra parte invece Dionisi, costretto a rinunciare a Berardi a causa di un fastidio all'... Grande Sassuolo, delusione Juve: così lo Sporting non si elimina Defrel ha regalato a Dionisi la terza vittoria di grande prestigio in questo 2023, dopo i successi esterni sul Milan e sulla Roma. Mediocre la prova dei bianconeri, ai quali non ha giovato nemmeno il ... Sassuolo-Juventus 1-0, Dionisi: "Vittoria da grande squadra, contento per i ragazzi" Sorridente e contentissimo per la prova della sua squadra. Una prestazione corale di grandissima qualità che rende entusiasta Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo. I suoi ragazzi hanno battuto la Juv ...