Digidog | un cane robot per la polizia | la stretta tecnosecuritaria di New York

(Di domenica 16 aprile 2023) Roma, 15 apr – Il sindaco di New, Eric Adams, in compagnia del commissario della NYPD Keechant Sewell, ha presentato al pubblico newyorchese, ilda 74,000 dollari, sancendo, de facto, l’implementazione e un ulteriore passo in avanti tra sicurezza e tecnologia., attrezzato di telecamere, luci e con la capacità di salire le scale e raggiungere la velocità di circa 6 km/h, teoricamente dovrebbe essere utilizzato per le situazioni più pericolose, con l’obiettivo di tutelare le stesse forze dell’ordine nei contesti più delicati: dagli scontri a fuoco, alle minacce esplosive., ci mancava ildellanon è un progetto del tutto inedito, il...

I cani robot lanciati da Boston Dynamics due anni fa sono pronti a tornare in grande stile per le strade di New York.E con Spot ritornano anche le polemiche: "la città di New York merita sicurezza, non una brutta copia di Robocop", ha detto un'attivista.