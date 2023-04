DIA: necessario un approccio globale nel contrasto alla criminalità organizzata (Di domenica 16 aprile 2023) La relazione semestrale della DIA È stata pubblicata e diffusa nei giorni scorsi la Relazione semestrale della DIA presentata dal Ministro dell’Interno e relativa ai fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso del I semestre del 2022. L’analisi è realizzata sulla base delle evidenze investigative, giudiziarie e di prevenzione e documenta la tendenza, rilevata da diversi anni, circa il generale inabissamento dell’azione delle consorterie più strutturate che hanno ormai raggiunto un più basso profilo di esposizione e, come tale, particolarmente insidioso proprio in ragione dell’apparente e meno evidente pericolosità. Tale tendenza risulta sempre più diffusa in tutte le matrici mafiose in considerazione del vantaggio loro derivante dalla insidiosa mimetizzazione nel tessuto sociale e dalla conseguente possibilità ... Leggi su leurispes (Di domenica 16 aprile 2023) La relazione semestrale della DIA È stata pubblicata e diffusa nei giorni scorsi la Relazione semestrale della DIA presentata dal Ministro dell’Interno e relativa ai fenomeni didi tipo mafioso del I semestre del 2022. L’analisi è realizzata sulla base delle evidenze investigative, giudiziarie e di prevenzione e documenta la tendenza, rilevata da diversi anni, circa il generale inabissamento dell’azione delle consorterie più strutturate che hanno ormai raggiunto un più basso profilo di esposizione e, come tale, particolarmente insidioso proprio in ragione dell’apparente e meno evidente pericolosità. Tale tendenza risulta sempre più diffusa in tutte le matrici mafiose in considerazione del vantaggio loro derivante dinsidiosa mimetizzazione nel tessuto sociale e dconseguente possibilità ...

