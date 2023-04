Di Marzio: «Inter, c’è un dato storico allarmante! Poi un effetto» (Di domenica 16 aprile 2023) L’Inter ha perso nuovamente in campionato, questa volta contro il Monza è arrivata l’undicesima sconfitta. Di Marzio analizza il rendimento nerazzurro DUE DATI ? Di Marzio annota due spunti dopo il KO nerazzurro col Monza: «Vincere a San Siro da avversario immagino la grande soddisfazione per Galliani. Due spunti: record negativo per l’Inter, mai aveva perso nella sua storia tre gare di fila in casa senza segnare; poi l’effetto Champions. Delle squadre impegnate, solo due hanno vinto: Manchester City e Real Madrid. Pari per Milan, Napoli e Bayern Monaco; sconfitte per Inter, Benfica e Chelsea. Significa forse che la Champions League impegna tanto le squadre?». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ... Leggi su inter-news (Di domenica 16 aprile 2023) L’ha perso nuovamente in campionato, questa volta contro il Monza è arrivata l’undicesima sconfitta. Dianalizza il rendimento nerazzurro DUE DATI ? Diannota due spunti dopo il KO nerazzurro col Monza: «Vincere a San Siro da avversario immagino la grande soddisfazione per Galliani. Due spunti: record negativo per l’, mai aveva perso nella sua storia tre gare di fila in casa senza segnare; poi l’Champions. Delle squadre impegnate, solo due hanno vinto: Manchester City e Real Madrid. Pari per Milan, Napoli e Bayern Monaco; sconfitte per, Benfica e Chelsea. Significa forse che la Champions League impegna tanto le squadre?».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile ...

