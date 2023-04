Di fronte a una pizza da 14 euro mi chiedo se l’inflazione ‘percepita’ sia uguale a quella reale (Di domenica 16 aprile 2023) di Alessio Andreoli Nei mesi scorsi, qualche volta mi è capitato di andare fuori a pranzo oppure a mangiare una pizza con gli amici. Ovviamente, essendo una compagnia di pensionati e normalissime lavoratrici e lavoratori, sia per questioni economiche che di principio (non amiamo i luoghi lussuosi o cosiddetti “in”) non frequentiamo né il Crazy pizza né altri ristoranti stellati. Ultimamente succede sempre che quando prendiamo in mano la carta delle proposte culinarie è immancabile un certo silenzio e ci guardiamo a vicenda tutti stupiti per i prezzi a fianco delle pietanze. Un normalissimo risotto con condimenti classici, dalla salsiccia ai funghi, ai formaggi, alla carne ( no tartufo o fogliette d’oro…) prima della pandemia costava mediamente dai 5 ai 7 euro, adesso costa dai 9 ai 13 euro. In più, da queste parti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) di Alessio Andreoli Nei mesi scorsi, qualche volta mi è capitato di andare fuori a pranzo oppure a mangiare unacon gli amici. Ovviamente, essendo una compagnia di pensionati e normalissime lavoratrici e lavoratori, sia per questioni economiche che di principio (non amiamo i luoghi lussuosi o cosiddetti “in”) non frequentiamo né il Crazyné altri ristoranti stellati. Ultimamente succede sempre che quando prendiamo in mano la carta delle proposte culinarie è immancabile un certo silenzio e ci guardiamo a vicenda tutti stupiti per i prezzi a fianco delle pietanze. Un normalissimo risotto con condimenti classici, dalla salsiccia ai funghi, ai formaggi, alla carne ( no tartufo o fogliette d’oro…) prima della pandemia costava mediamente dai 5 ai 7, adesso costa dai 9 ai 13. In più, da queste parti ...

