Desertificazione bancaria | Zaia | Danni a scapito della parte più fragile della società

Già da tempo ho manifestato le mie preoccupazioni per il rischio di quella che viene chiamata. Preoccupazione che mi hanno manifestato anche diversi sindaci rispetto alle ...Ancora una volta l'eloquente titolo ". Stiamo facendo il possibile" ha presentato il complesso tema che sarebbe stato trattato: quello della chiusura degli sportelli bancari ...Secondo l'Osservatorio First Cisl sullain Italia , ad esempio, oltre 4 milioni di persone risiedono in comuni dove non c'è sportello bancario mentre 5 milioni e 900 mila ...

Desertificazione bancaria, Zaia: «Danno a scapito della parte più fragile della società» Verona Economia

È stato un incontro particolarmente partecipato, quello organizzato dalla First Cisl Umbria nella Sala del Consiglio della Provincia di Terni. Il secondo, quello di ...